Объявлены претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ

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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Объявлены претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ
  • РИА Новости

В число претендентов вошли Сергей Семак, Сандро Шварц, Владимир Федотов, Валерий Карпин и Сергей Юран.

Напомним, что в этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

После 26-го тура чемпионата России лидером в турнирной таблице является «Зенит» (58 очков). «Динамо» находится на второй позиции (52 очка). Тройку замыкает ЦСКА (47 очков).

Ранее Властимил Петржела предположил, что этим летом все иностранные футболисты покинут РПЛ.

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