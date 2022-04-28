Объявлены претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В число претендентов вошли Сергей Семак, Сандро Шварц, Владимир Федотов, Валерий Карпин и Сергей Юран.

Напомним, что в этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

После 26-го тура чемпионата России лидером в турнирной таблице является «Зенит» (58 очков). «Динамо» находится на второй позиции (52 очка). Тройку замыкает ЦСКА (47 очков).

Ранее Властимил Петржела предположил, что этим летом все иностранные футболисты покинут РПЛ.