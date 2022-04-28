The Sun: Руни может возглавить клуб из АПЛ

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в качестве тренера.

По информации The Sun, руководство «Бёрнли» планирует назначить Руни главным тренером команды. Отмечается, что боссы клуба верят, что специалист поможет команде в восстановлении.

В настоящий момент англичанин руководит «Дерби Каунти», который впервые с 1986 года вылетел в третий дивизион. Клуб из города Дерби был лишён 21 очка из-за нарушения финансовых требований. Руни возглавляет команду с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Руни может стать главным тренером «Ньюкасла».