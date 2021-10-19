Источник: Руни хочет возглавить «Ньюкасл»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может стать главным тренером «Ньюкасла».

По информации Chronicle Live, Руни сам проявил заинтересованность в должности главного тренера команды. Он готов уйти из «Дерби», о чём уже предупредил своё руководство.

Руни планирует долгосрочное соглашение с «Нькаслом», но клуб готов предложить только краткосрочное сотрудничество.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл «Ньюкасл» за £300 млн. До этого владельцем команды был бизнесмен Майк Эшли.

Ранее лондонский «Арсенал» сыграл вничью в столичном дерби с «Кристал Пэлас» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.