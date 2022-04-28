Тедеско высказался о предстоящем матче с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс».
Тедеско высказался о предстоящем матче с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы
  • AP

«Рейнджерс» выбил из Лиги Европы «Боруссию», а это говорит о многом. Мы знаем их сильные стороны: это физически мощная команда, которая может победить любого, если позволить ей играть в свой футбол», — цитирует Тедеско сайт УЕФА.

Первый матч между командами пройдёт 28 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22:00 мск. 

Напомним, что в четвертьфинале подопечные немецкого специалиста обыграли «Аталанту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. 

Ранее Тедеско назвал фантастикой выход «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы.

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