Тедеско высказался о предстоящем матче с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс».

«Рейнджерс» выбил из Лиги Европы «Боруссию», а это говорит о многом. Мы знаем их сильные стороны: это физически мощная команда, которая может победить любого, если позволить ей играть в свой футбол», — цитирует Тедеско сайт УЕФА.

Первый матч между командами пройдёт 28 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в четвертьфинале подопечные немецкого специалиста обыграли «Аталанту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее Тедеско назвал фантастикой выход «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы.