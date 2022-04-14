Тедеско назвал фантастикой выход «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы
«Это фантастический вечер, тут нелегко побеждать. Нет никаких секретов победы — мы хорошо защищались. У нас хорошо получалось проходить их контрпрессинг», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.
«Лейпциг» по сумме двух матчей переиграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0).
Соперником «Лейпцига» в полуфинале станет победитель противостояния между португальской «Брагой» и шотландским «Рейнджерс».
Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что «Реал» — король Лиги чемпионов.