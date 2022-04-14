Тедеско назвал фантастикой выход «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

«Это фантастический вечер, тут нелегко побеждать. Нет никаких секретов победы — мы хорошо защищались. У нас хорошо получалось проходить их контрпрессинг», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

«Лейпциг» по сумме двух матчей переиграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0).

Соперником «Лейпцига» в полуфинале станет победитель противостояния между португальской «Брагой» и шотландским «Рейнджерс».

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что «Реал» — король Лиги чемпионов.