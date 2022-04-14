Гвардиола: «Реал» — король Лиги чемпионов

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
Гвардиола: «Реал» — король Лиги чемпионов
  • AP
  • © Jon Super

«Они короли этого турнира. Для нас же это третий полуфинал Лиги чемпионов. Если мы будем играть так, как во втором тайме против «Атлетико», то у нас не будет шансов», — цитирует Гвардиолу Marca.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии обыграл мадридский «Атлетико» (1:0, 0:0). Полуфинальные встречи с «Реалом» состоятся 26 апреля и 4 мая.

Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола установил рекорд, в девятый раз выведя свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

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