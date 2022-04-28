Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья российского нападающего Александра Овечкина.

«Сейчас его статус — «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное. Мы собираемся делать правильные для восстановления вещи», — цитирует Лавиолетта The Sports Junkies.

Наставник выразил надежду на то, что игрок успеет восстановиться к первой игре плей-офф. Он добавил, что Овечкин вернётся только тогда, когда будет готов на 100%.

Напомним, что по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин споткнулся о выставленную голкипером соперника Эриком Челльгреном клюшку и упал, ударившись рукой о борт. Российский нападающий был вынужден покинуть лёд, и команда доигрывала встречу без него.

Ранее Овечкин поделился эмоциями от посвящённой ему церемонии чествования.