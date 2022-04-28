Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от посвящённой ему церемонии чествования.

«Это довольно крутой момент для меня, для клуба, для болельщиков и для моей семьи», — цитирует Овечкина RMNB.

Церемония состоялась в честь его выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Также в этом сезоне Александр в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список Матча всех звёзд и стал первым в истории клуба по голам в большинстве.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь рекордов Овечкина.