«Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь рекордов Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» провёл торжественную церемонию по поводу рекордов Александра Овечкина.
«Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь рекордов Овечкина
  • AP

Перед началом игры Овечкин вышел на лёд «Кэпитал Уан-Арены» c владельцем клуба Тедом Леонсисом. Зрители устроили капитану «Вашингтона» продолжительные овации.

Напомним, Овечкин вошёл в тройку снайперов за всю историю НХЛ, в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список Матча всех звёзд и стал первым в истории клуба по голам в большинстве.

36-летний воспитанник московского «Динамо» проводит 17-й сезон в НХЛ.

Овечкин не принял участия в игре с «Айлендерс» из-за травмы. «Вашингтон» проиграл команде из «Нью-Йорка» со счётом 1:4. «Кэпиталз» провёл свой последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Никиты Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом».

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