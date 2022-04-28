В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/22

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли сезона-2021/22.

Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

«Флорида» — «Вашингтон»;

«Каролина» — «Бостон»;

«Торонто» — «Тампа-Бэй»;

«Рейнджерс» — «Питтсбург»;

«Колорадо» — «Нэшвилл»;

«Калгари» — «Даллас»;

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;

«Миннесота» — «Сент-Луис».

Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй». В финале команда победила «Монреаль Канадиенс» с общим счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL-2022.

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