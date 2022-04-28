В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/22
Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:
«Флорида» — «Вашингтон»;
«Каролина» — «Бостон»;
«Торонто» — «Тампа-Бэй»;
«Рейнджерс» — «Питтсбург»;
«Колорадо» — «Нэшвилл»;
«Калгари» — «Даллас»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;
«Миннесота» — «Сент-Луис».
Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй». В финале команда победила «Монреаль Канадиенс» с общим счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL-2022.