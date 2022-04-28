Опубликовано видео торжественной церемонии «Вашингтона» в честь Овечкина

Появилось видео с церемонии чествования российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в честь его выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

Ролик опубликован на сайте НХЛ.

Овечкин в этом сезоне вошёл в тройку снайперов за всю историю НХЛ, обогнав Яромира Ягра по количеству голов. На данный моменту у россиянина 780 заброшенных шайб.

Также в этом сезоне Александр в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список Матча всех звёзд и стал первым в истории клуба по голам в большинстве.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь рекордов Овечкина.