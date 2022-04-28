В Сочи завершился турнир по адаптивному футболу «Стальная воля»

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В Сочи прошёл турнир по адаптивному футболу «Стальная воля», который завершился масштабной церемонией награждения.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, соревнования стали крупнейшими в своём роде в истории страны. На турнире выступили 70 команд в шести дисциплинах. 

В награждении победителей приняли участие руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию и бывший игрок сборной России Алексей Смертин, гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко, вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Потехин, глава Федерации спорта слепых Лидия Абрамова и зампредседателя Совета федеральной территории «Сириус» Дмитрий Савин.

Причём в категории «Футбол для лиц с заболеванием ЦП» победу одержал екатеринбургский «Урал», а второе место занял московский «Спартак». Тройку лучших замкнула сборная Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки.

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