Роман Ротенберг заявил, что новая ледовая арена в Петербурге откроется матчем СКА — ЦСКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, каким матчем ему бы хотелось открыть новую арену клуба в Санкт-Петербурге.
Роман Ротенберг заявил, что новая ледовая арена в Петербурге откроется матчем СКА — ЦСКА
  • РИА Новости

«СКА — ЦСКА. Это было бы правильно. Наша серия с московскими армейцами показала, что для российского хоккея это культовое дерби. Как «Реал» против «Барселоны» в футболе», — цитирует Ротенберга «Советский спорт».

Он отметил, что за последние годы интерес к СКА вырос колоссально, хотя раньше люди говорили о невозможности собрать полную арену на хоккее.

Новая арена СКА будет вмещать 21 500 зрителей и станет самым большим хоккейным стадионом в мире. 

Ранее Ротенберг усомнился в необходимости легионеров в клубах КХЛ.

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