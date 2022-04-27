Ринат Билялетдинов: Хвиче будет непросто демонстрировать свой дриблинг в «Наполи»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал переход экс-полузащитника казанского клуба Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».

«Хвича — нападающий с выраженным дриблингом. Старается решать проблемы за счёт индивидуальных действий. Такие игроки адаптированы под любой чемпионат, всегда нужны. Но в Италии есть культ защитных действий. Хвиче непросто будет там демонстрировать свой дриблинг. Он может столкнуться с тем, что он легковесный, поэтому нужно адаптироваться, набрать мышечную массу», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Он сравнил Кварацхелию с грузинским полузащитником Джано Ананидзе, на которого возлагали большие надежды в московском «Спартаке», однако легковесность и большая травматичность стали для него большой проблемой.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Форвард сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход Кварацхелии в «Наполи».