Председатель Саратовской шахматной академии раскрыл подробности трагедии в Лоо
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«Я так понял, Полина пошла к восьмому корпусу. Он то ли заброшенный, то ли недостроенный, находится в отдалении. То есть, чтобы туда дойти, надо было покинуть территорию, где проживали участники турнира. Там обитали собаки. Насколько знаю, она пошла туда одна, хотя в гостинице жила с ребятами — и с ней была мама», — заявил Муромцев RT.
Прокуратура начала проверку по факту смерти Полины Куниковой при нападении собаки в Лоо (курортный микрорайон в Сочи).
Ранее тренер Саратовской шахматной федерации рассказал о погибшей в Лоо 12-летней девочке.