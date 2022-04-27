Председатель Саратовской шахматной академии раскрыл подробности трагедии в Лоо

Председатель Саратовской областной шахматной академии Артур Муромцев рассказал, что нападение на девочку произошло возле гостиничного комплекса «Аквалоо», где должно было проходить детское первенство России по шахматам.

«Я так понял, Полина пошла к восьмому корпусу. Он то ли заброшенный, то ли недостроенный, находится в отдалении. То есть, чтобы туда дойти, надо было покинуть территорию, где проживали участники турнира. Там обитали собаки. Насколько знаю, она пошла туда одна, хотя в гостинице жила с ребятами — и с ней была мама», — заявил Муромцев RT.

Прокуратура начала проверку по факту смерти Полины Куниковой при нападении собаки в Лоо (курортный микрорайон в Сочи).

Ранее тренер Саратовской шахматной федерации рассказал о погибшей в Лоо 12-летней девочке.