Тренер Саратовской шахматной федерации рассказал о погибшей в Лоо 12-летней девочке

Тренер Саратовской шахматной федерации Павел Лобач рассказал о погибшей в Лоо 12-летней Полине Куниковой.

«Полина готовилась к турниру по интернету с одним из наших тренеров. Я не её тренер, знаю девочку, как любой директор школы знает и запоминает детей, которые учатся в школе, а ещё потому, что девочек у нас в шахматах мало. Ещё до пандемии, четыре года назад, Полина стала чемпионкой области, потом коронавирус внёс свои коррективы — мы смогли провести за это время только один турнир, и там Полина уже не выиграла. В Сочи она поехала с мамой. Сам я уже прибыл в Лоо», — заявил Лобач RT.

Прокуратура начала проверку из-за смерти шахматистки в Лоо (курортном микрорайоне в Сочи) после нападения собаки.

Ранее сообщалось, что детское первенство России по шахматам в Лоо остановлено из-за смерти участницы.