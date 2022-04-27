Черногорский футболист Джудович: санкции не остановят Россию никогда

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Бывший футболист «Спартака» из Нальчика Миодраг Джудович прокомментировал санкции против России.
Черногорский футболист Джудович: санкции не остановят Россию никогда
  • РИА Новости

«Я думаю, что санкции против России — это не выход. Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России — это неправильно. Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли всё это до вас», — цитирует Джудовича Sport24.

Он напомнил, что в 1990-х Россия и Украина присоединились к санкциям против Югославии. При этом футболист отметил, что не стал тогда обижаться, поскольку «такой был политический курс».

«Мы знали, что народ России нас поддерживал. Так и сейчас — россияне не должны ориентироваться на политику. Черногорцы считают, что мы братские народы. Лично я не понимаю, зачем мы присоединились к санкциям», — добавил он.

Россия находится под рекордным количеством санкций в том числе из-за ситуации на Украине. Большинство российских спортсменов, а также клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что пора забыть о выражении «спорт вне политики».

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