Колосков: пора забыть о выражении «спорт вне политики»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.
Колосков: пора забыть о выражении «спорт вне политики»
  • РИА Новости

«Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли. Спорт давно стал инструментом политики. Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения УЕФА и ФИФА не спортивные, решения чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА», — приводит слова Колоскова News.ru.

Он также сказал, что отстранение российских клубов и сборных — это большой удар по российскому футболу. По его словам, без еврокубков у команд и футболистов теряется мотивация, а клубы лишаются значительной части дохода. Колосков считает, что в связи с санкциями всё меньше высококлассных игроков будет приезжать в российский чемпионат.

Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее Колосков высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

 

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