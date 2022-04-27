Стали известны обстоятельства гибели 12-летней шахматистки

Короткая ссылка
Правоохранители сообщили об обстоятельствах смерти 12-летней шахматистки в Сочи.
Стали известны обстоятельства гибели 12-летней шахматистки
  • РИА Новости

Собака загрызла 12-летнюю девочку после того, как та попыталась покормить щенков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прокуратура начала проверку по делу о гибели девочки.

«Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на неё набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью», — цитирует представителя прокуратуры Краснодарского края ТАСС.

Погибла Полина Куникова. Она принимала участие в детском первенстве России по шахматам, которое походило в Лоо (курортный микрорайон в Сочи). Все соревнования были остановлены из-за смерти участницы.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет скончался первый тренер «Ростова» Энвер Юлгушов.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить