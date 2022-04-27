Стали известны обстоятельства гибели 12-летней шахматистки

Правоохранители сообщили об обстоятельствах смерти 12-летней шахматистки в Сочи.

Собака загрызла 12-летнюю девочку после того, как та попыталась покормить щенков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прокуратура начала проверку по делу о гибели девочки.

«Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на неё набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью», — цитирует представителя прокуратуры Краснодарского края ТАСС.

Погибла Полина Куникова. Она принимала участие в детском первенстве России по шахматам, которое походило в Лоо (курортный микрорайон в Сочи). Все соревнования были остановлены из-за смерти участницы.

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