«Айлендерс» победили «Вашингтон», Сорокин отразил 32 броска

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«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» победили «Вашингтон», Сорокин отразил 32 броска
  • AP

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

В составе «Айлендерс» отличились Райан Пулок (17-я минута), Ноа Добсон (43-я), Кейси Сизикас (49-я) и Андерс Ли (56-я). У «Вашингтона» шайбу забросил Конор Шири (11-я).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участие в матче из-за травмы.

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Никиты Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом».

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