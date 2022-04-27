Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»

«Колорадо Эвеланш» на своём льду переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 5:3 в пользу «Эвеланш».

В составе «Колорадо» шайбы забросили Валерий Ничушкин (23-я минута), Эрик Джонсон (25-я), Джош Мэнсон (29-я), Арттури Лехконен (41-я) и Назем Кадри (60-я). У «Сент-Луиса» голами отметились Брэндон Саад (34-я) и Райан О'Райлли (56-я, 57-я).

Ничушкин также записал на свой счёт результативную передачу.

«Колорадо» (118 очков) лидирует в Западной конференции. «Сент-Луис» (109) идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Никиты Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом».