Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» в матче с «Аризоной»

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«Миннесота Уайлд» потерпел поражение на своём льду от «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» в матче с «Аризоной»
  • AP

Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Глендейла.

В составе «Миннесоты» отличились Райан Хартман (12-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (45-я), Маркус Фолиньо (46-я). У «Аризоны» шайбы забросили Антон Строльман (39-я), Джек Макбейн (41-я), Антуан Руссель (43-я), Трэвис Бойд (51-я), Фил Кессел (59-я).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.

«Миннесота» (109 очков) занимает третье место в Западной конференции. «Аризона» (53) располагается на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Никиты Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом».

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