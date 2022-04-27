Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» в матче с «Аризоной»
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Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Глендейла.
В составе «Миннесоты» отличились Райан Хартман (12-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (45-я), Маркус Фолиньо (46-я). У «Аризоны» шайбы забросили Антон Строльман (39-я), Джек Макбейн (41-я), Антуан Руссель (43-я), Трэвис Бойд (51-я), Фил Кессел (59-я).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.
«Миннесота» (109 очков) занимает третье место в Западной конференции. «Аризона» (53) располагается на 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол и три передачи Никиты Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом».