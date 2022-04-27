Панарин из-за травмы не смог продолжить матч НХЛ против «Каролины»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травмы не смог закончить матч регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз».

30-летний форвард покинул лёд во втором периоде. У Панарина диагностировано повреждение верхней части тела, сообщил журналист USA Today Винс Меркольяно.

«Рейнджерс» потерпел поражение от «Каролины» со счётом 3:4.

В составе команды из Нью-Йорка шайбы забросили Винсент Трочек (28-я минута), Джордан Мартинук (34-я), Теуво Терявяйнен (39-я), Себастьян Ахо (41-я). У «Харрикейнз» отличились Крис Крайдер (37-я), Джейкоб Труба (54-я), Алексис Лафрьенье (59-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

«Каролина» (114 очков) занимает второе место в Восточной конференции. «Рейнджерс» (108) идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин принял участие в командной фотосессии, несмотря на травму руки.