Иверсен отказался отвечать на жёсткие слова Степановой в свой адрес

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отреагировал на критику со стороны олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

Норвежец отказался комментировать резкие слова Степановой, сообщает TV2.

Россиянка заявила, что Россия сама будет решать, как жить её спортсменам. Она также отметила, что карьера Иверсена уже подошла к концу.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вероника Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным.