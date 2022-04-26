Иверсен отказался отвечать на жёсткие слова Степановой в свой адрес
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Норвежец отказался комментировать резкие слова Степановой, сообщает TV2.
Россиянка заявила, что Россия сама будет решать, как жить её спортсменам. Она также отметила, что карьера Иверсена уже подошла к концу.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Вероника Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным.