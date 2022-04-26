Киевское «Динамо» обыграло «Боруссию» в товарищеском матче
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Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе победителей голами отметились дважды Владислав Ванат и Виталий Буяльский. За «Боруссию» мячи забили Джейми Байно-Гиттенс и Тим Роте.
26 апреля Украинская премьер-лига объявила о досрочном завершении чемпионате в связи с ситуацией в стране. По итогам сезона-2021/22 чемпионом стал донецкий «Шахтёр».
Ранее в «Шахтёре» подтвердили возвращение Ярослава Ракицкого в клуб.