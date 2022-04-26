Чемпионат Украины досрочно завершён, «Шахтёр» признан чемпионом

Украинская премьер-лига (УПЛ) досрочно завершена из-за ситуации в стране.

По информации официального сайта, чемпионат не будет доигран из-за обстановки в стране. Чемпионом Украины стал донецкий «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Напомним, что в клуб вернулся защитник Ярослав Ракицкий. Футболист с 2019 года выступал за санкт-петербургский «Зенит». Футболист провёл за клуб 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее в «Шахтёре» подтвердили возвращение Ярослава Ракицкого в клуб.