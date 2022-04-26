Стал известен стартовый состав «Реала» на первый матч полуфинала ЛЧ с «Ман Сити»

Стал известен состав мадридского «Реала» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

На поле с первых минут появятся Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго и Бензема.

Матч пройдёт 26 апреля в Манчестере, на стадионе «Этихад». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что мадридский клуб в 1/8 финала обыграл «Пари Сен-Жермен», а в четвертьфинале оказался сильнее лондонского «Челси».

Ранее Рахим Стерлинг рассказал, за счёт чего «Манчестер Сити» может обыграть «Реал».