Стал известен стартовый состав «Реала» на первый матч полуфинала ЛЧ с «Ман Сити»
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На поле с первых минут появятся Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго и Бензема.
Матч пройдёт 26 апреля в Манчестере, на стадионе «Этихад». Начало — в 22:00 мск.
Напомним, что мадридский клуб в 1/8 финала обыграл «Пари Сен-Жермен», а в четвертьфинале оказался сильнее лондонского «Челси».
Ранее Рахим Стерлинг рассказал, за счёт чего «Манчестер Сити» может обыграть «Реал».