Стерлинг рассказал, за счёт чего «Манчестер Сити» может обыграть «Реал»

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Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от противостояния в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
Стерлинг рассказал, за счёт чего «Манчестер Сити» может обыграть «Реал»
  • AP

«Мы должны правильно подготовиться, убедиться, что мы психологически готовы к этому экзамену. Это особенный турнир», — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

По его словам, «Реал» показывает хорошие результаты в ЛЧ. Однако все молодые игроки «Сити» рвутся в бой.

«Я стараюсь лучшим образом проявлять себя всякий раз, когда выхожу на поле. Гимн и атмосфера на матчах Лиги чемпионов всегда особенные», — добавил он.

«Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала примет «Реал» 26 апреля. Ответная игра состоится в Мадриде 4 мая.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать «Барселону», «Ман Сити», «Атлетико» и «Айнтрахт».

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