Роднина поддержала инициативу с проведением внутреннего Гран-при

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Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила идею Министерства спорта РФ и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутренний Гран-при.
Роднина поддержала инициативу с проведением внутреннего Гран-при
  • РИА Новости

«Уже проводим! То Кубок Первого канала, то ещё что-то. Идут уже такие соревнования. Другой вопрос, как мы их назовём. Если нам чего-то не дают, то мы должны создавать это сами. Не сидеть же голодными», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что Россию, скорее всего, не вернут на международные турниры до конца 2022 года. По мнению Родниной, российские фигуристы должны быть готовы к чемпионату Европы и мира.

Напомним, совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Инна Гончаренко поделилась мнением о возможном проведении внутреннего Гран-при.

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