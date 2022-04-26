Сёмин поддержал решение провести финал Кубка России по футболу в «Лужниках»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение провести финал Кубка России по футболу в «Лужниках».

«Замечательное решение. Это прекрасная арена: не так давно проходил финал чемпионата мира. В основном все финалы Кубка раньше проходили там. Всем будет комфортно», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, финал чемпионата состоится 29 мая.

В полуфинале КР «Спартак» примет «Енисей» на своём поле, а московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией». Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Ранее полузащитник красно-белых Руслан Литвинов прокомментировал тяжёлый период для команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и назвал Кубок России единственным шансом исправить ситуацию.