Губерниев: Байден не подвёл, продемонстрировал любовь к русским хоккеистам

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о визите хоккеистов «Тампа Бэй Лайтнинг» в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом.
Губерниев: Байден не подвёл, продемонстрировал любовь к русским хоккеистам
  • AP
  • © Andrew Harnik

«НХЛ просто красавцы! И Байден не подвёл, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Президент Соединённых Штатов провёл традиционную встречу с действующими обладателями Кубка Стэнли перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

С Байденом пообщаться в том числе пришли российские хоккеисты «Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский. 

«Тампа» в сезоне-2021/22 занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее президент США Джо Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли кряду.

 

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