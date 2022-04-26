Губерниев: Байден не подвёл, продемонстрировал любовь к русским хоккеистам
- AP
- © Andrew Harnik
«НХЛ просто красавцы! И Байден не подвёл, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Президент Соединённых Штатов провёл традиционную встречу с действующими обладателями Кубка Стэнли перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
С Байденом пообщаться в том числе пришли российские хоккеисты «Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.
«Тампа» в сезоне-2021/22 занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее президент США Джо Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли кряду.