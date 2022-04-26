Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли кряду
«Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе. Я не знаю, что за чертовщина подмешана у вас в воде?» — приводит слова Байдена NowThis.
Он отметил, что команды из этого города также становятся лучшими в других видах спорта. В частности, президент упомянул о победах «Бакканирс» в Супербоуле-2021 и «Рейс» в Американской лиге MLB в 2020 году.
«А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И кто знает, возможно, они завоют третий в этом сезоне и окажутся здесь в следующем году», — заявил лидер США.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский посетили Белый дом в составе своей команды.