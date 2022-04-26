Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли кряду

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Президент США Джо Байден поделился мнением о победах клуба «Тампа Бэй-Лайтнинг» в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах на встрече с хоккеистами команды в Белом доме.

«Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе. Я не знаю, что за чертовщина подмешана у вас в воде?» — приводит слова Байдена NowThis.

Он отметил, что команды из этого города также становятся лучшими в других видах спорта. В частности, президент упомянул о победах «Бакканирс» в Супербоуле-2021 и «Рейс» в Американской лиге MLB в 2020 году.

«А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И кто знает, возможно, они завоют третий в этом сезоне и окажутся здесь в следующем году», — заявил лидер США.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский посетили Белый дом в составе своей команды.

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