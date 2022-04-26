Татьяна Мишина — о состоянии Семененко: врач рекомендовал воздержаться от тренировок

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о самочувствии Евгения Семененко, который получил травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
Татьяна Мишина — о состоянии Семененко: врач рекомендовал воздержаться от тренировок
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы разговаривали с врачом, который вёл Женю, он рекомендовал ещё две недели воздержаться от тренировок, а потом потихоньку приступать. Самочувствие у него хорошее, но торопиться в любом случае не будем, будем прислушиваться к рекомендациям врачей», — цитирует Мишину Sport24.

Она также добавила, что фигурист на сбор в Армению не поедет и ему на данный момент лучше обойтись без перелётов, так как он будет восстанавливать здоровье.

«Я остаюсь здесь, не уезжаю на сборы, поэтому буду тут с ним. Посмотрим, как всё будет: две недели пройдут, начнётся ОФП, и там уже станет ясно, когда он сможет выйти на лёд», — заключила Мишина.

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что фигурист Семененко выписан из больницы.

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