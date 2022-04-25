Фигурист Семененко выписан из больницы

Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что его выписали из больницы после сотрясения мозга.

«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки», — написал Семененко в своих соцсетях.

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее российский тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии Семененко.