Мишин: состояние фигуриста Семененко улучшается

Российский тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного Евгения Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Состояние Жени Семененко улучшается, он выздоравливает. Есть ли вероятность выписки в понедельник? Об этом говорить пока рано», — цитирует Мишина Sport24.

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала возможную причину падения Семененко.