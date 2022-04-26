Эмери: победа над «Ювентусом» придала нам уверенности

Короткая ссылка
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери оценил шансы испанской команды в матче с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Эмери: победа над «Ювентусом» придала нам уверенности
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа в 1/8 финала над «Ювентусом» зарядила нас уверенностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

По его словам, «Вильярреал» в полуфинале постарается создавать условия для взятия ворот «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — классная команда, как и «Бенфика». Нас ждёт увлекательное противостояние», — добавил он.

Испанский клуб в 1/8 финала переиграл «Ювентус». На следующей стадии выбил из турнира «Баварию».

«Вильярреал» в первом матче 1/2 финала сыграет в гостях с «Ливерпулем» 27 апреля. Ответная встреча пройдёт 3 мая в Испании.

Ранее Рахим Стерлинг рассказал, за счёт чего «Манчестер Сити» может обыграть «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить