Эмери: победа над «Ювентусом» придала нам уверенности

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери оценил шансы испанской команды в матче с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа в 1/8 финала над «Ювентусом» зарядила нас уверенностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

По его словам, «Вильярреал» в полуфинале постарается создавать условия для взятия ворот «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — классная команда, как и «Бенфика». Нас ждёт увлекательное противостояние», — добавил он.

Испанский клуб в 1/8 финала переиграл «Ювентус». На следующей стадии выбил из турнира «Баварию».

«Вильярреал» в первом матче 1/2 финала сыграет в гостях с «Ливерпулем» 27 апреля. Ответная встреча пройдёт 3 мая в Испании.

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