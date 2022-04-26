Хавбек «Динамо» Фомин — о полуфинале КР: «Алания» играет в весёлый футбол

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча полуфинала плей-офф Кубка России по футболу с «Аланией».

«Я смотрел игру с «Зенитом», очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжёлый матч», — цитирует Фомина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что команда из Владикавказа играет в необычный футбол.

«Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко: весёлый футбол. Команда хорошая», — сказал Фомин.

«Динамо» в четвертьфинале переиграло «Балтику» (2:1, пенальти). «Алания» нанесла поражение «Зениту» (3:2, пенальти).

Матч «Динамо» — «Алания» пройдёт 11 мая. В другой паре московский «Спартак» примет красноярский «Енисей».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице РПЛ.