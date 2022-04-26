Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Филадельфию» в пятом матче серии
- AP
Игра, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счётом 103:88 в пользу команды из Канады.
Самым результативным стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл (23 очка и 10 подборов).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Филадельфии».
Следующая игра пройдёт 29 апреля в Канаде.
Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Финикс Санз» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА.