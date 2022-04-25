Экс-тренер сборной Норвегии считает странным проведение сбора российских лыжников в Крыму

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Бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфшус прокомментировал тот факт, что россияне начнут подготовку к сезону в Крыму.

«Со стороны может показаться, что они делают это для того, чтобы показать, что в России всё как обычно. Даже если в непосредственной близости проводится спецоперация, это не имеет значения. Это звучит действительно странно», — цитирует Лёфшуса Nettavisen.

Однако он подчеркнул, что данная ситуация его ничем не удивляет.

В Крыму к сезону начнут подготовку лыжники группы Юрия Бородачко. В том числе это трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница Кубка мира Наталья Непряева.

Ранее Бородавко не исключил участия Большунова во встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами.

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