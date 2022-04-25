Червиченко: «Спартак» не скатится в зону стыков, это уже перебор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал положение клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» не скатится в зону стыков. Этого не будет, уже перебор. К тому же это убьёт оставшихся легионеров. Не то, что хотелось видеть, — как один из лидеров превращается в аутсайдера, борющегося за выживание», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, причина нынешних провалов кроется в абсолютно глупом выборе главного тренера.

«Сами по себе игроки довольно неплохие, тем более в нынешних условиях, когда всех покинули легионеры, за исключением трёх-четырёх команд», — добавил Червиченко.

Напомним, что красно-белые (31 очко) располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны вылета столичную команду отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей — три. «Спартаку» осталось провести четыре игры в сезоне-2021/22.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что с интересом посмотрел бы стыковые матчи с участием «Спартака».