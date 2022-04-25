Уткин заявил, что с интересом посмотрел бы стыковые матчи с участием «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о текущем положении столичного «Спартака» в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и пожелал катастрофы людям, которые управляют московским клубом.

«Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака». Не потому, что я желаю зла, а потому, что я желаю катастрофы людям, которые этой командой управляют. Они её абсолютно заслужили», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, что красно-белые (31 очко) располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны вылета столичную команду отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей — три. «Спартаку» осталось провести четыре игры в сезоне-2021/22.

Ранее бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера рассказал, как могут отреагировать болельщики, если московский клуб по итогам сезона будет бороться за выживание в РПЛ.