Карпина рассмешило заявление Салиховой о неограниченном бюджете в «Спартаке»
- РИА Новости
«По поводу неограниченного бюджета — меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Смешно звучит, когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тыс. рублей надо подписывать у десяти человек, — какой это неограниченный бюджет?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Он также отметил, что у «Спартака» хорошие легионеры, особенно если сравнивать с теми, кто остался после отъездов из других клубов Российской премьер-лиги.
После матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и московской командой Карпин удивился, что красно-белые не смогли обыграть клуб, у которого много молодых игроков в составе. Салихова отреагировала на это заявление, заявив, что Карпин во главе «Спартака» не смог ничего выиграть при неограниченном бюджете.
Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице с 31 очком и отстают от жёлто-синих на три очка.
Ранее Карпин рассказал, за счёт чего «Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ.