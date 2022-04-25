Карпина рассмешило заявление Салиховой о неограниченном бюджете в «Спартаке»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой об отсутствии результатов во времена его работы с московской командой при неограниченном бюджете.
Карпина рассмешило заявление Салиховой о неограниченном бюджете в «Спартаке»
  • РИА Новости

«По поводу неограниченного бюджета — меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Смешно звучит, когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тыс. рублей надо подписывать у десяти человек, — какой это неограниченный бюджет?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он также отметил, что у «Спартака» хорошие легионеры, особенно если сравнивать с теми, кто остался после отъездов из других клубов Российской премьер-лиги.

После матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и московской командой Карпин удивился, что красно-белые не смогли обыграть клуб, у которого много молодых игроков в составе. Салихова отреагировала на это заявление, заявив, что Карпин во главе «Спартака» не смог ничего выиграть при неограниченном бюджете.

Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице с 31 очком и отстают от жёлто-синих на три очка.

Ранее Карпин рассказал, за счёт чего «Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ.

 

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