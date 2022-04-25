Дзюба пропустит матч с «Краснодаром»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не примет участие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в связи с небольшим повреждением.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, Дзюба остался в Санкт-Петербурге.

Напомним, что встреча состоится 25 апреля в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» за пять туров до конца национального первенства лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Краснодар» находится на шестом месте с 39 очками в активе, имея один матч в запасе.

Ранее бывший футболист петербургского клуба Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».