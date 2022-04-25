Дзюба пропустит матч с «Краснодаром»
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- © Maksim Konstantinov
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, Дзюба остался в Санкт-Петербурге.
Напомним, что встреча состоится 25 апреля в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало — в 19:00 мск.
«Зенит» за пять туров до конца национального первенства лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Краснодар» находится на шестом месте с 39 очками в активе, имея один матч в запасе.
Ранее бывший футболист петербургского клуба Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».