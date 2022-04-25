Агент Языджи прокомментировал процесс восстановления футболиста

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Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о самочувствии своего клиента после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Агент Языджи прокомментировал процесс восстановления футболиста
  • РИА Новости

«У Юсуфа есть лёгкая боль. Но он очень рад, что команда вчера выиграла. Важнее победа. Тренер принял решение заменить Юсуфа, и он с ним согласен. Как скоро Юсуф восстановится полностью? Надеюсь, что совсем скоро», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

На 58-й минуте игры Языджи покинул поле. Напомним, что у игрока начались проблемы со здоровьем во время пребывания в расположении сборной Турции.

ЦСКА обыграл бело-голубых со счётом 1:0 благодаря голу Чидера Эджуке и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 52 очками занимает вторую строчку в первенстве, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче РПЛ.

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