Симонян: в очередной раз Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов, выигравший чемпионат Венгрии с «Ференцварошем», в очередной раз подтвердил свой высокий тренерский уровень.
Симонян: в очередной раз Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Искренне и от всей души поздравляем Станислава Саламовича с завоеванием чемпионского титула и желаем дальнейших успехов! В очередной раз он подтвердил свой высокий тренерский уровень. «Ференцварош» так же популярен и любим в Венгрии, как «Спартак» в России», — цитирует Симоняна «Матч ТВ».

Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии.

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