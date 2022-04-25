Симонян: в очередной раз Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень
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«Искренне и от всей души поздравляем Станислава Саламовича с завоеванием чемпионского титула и желаем дальнейших успехов! В очередной раз он подтвердил свой высокий тренерский уровень. «Ференцварош» так же популярен и любим в Венгрии, как «Спартак» в России», — цитирует Симоняна «Матч ТВ».
Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.
58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.
Ранее бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии.