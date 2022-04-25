Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение, что россияне должны гордиться тем, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прославляет страну за её пределами.

«Поздравляю Черчесова с победой! Он топ-тренер, он доказал это сначала со сборной России, а теперь и победой в чемпионате Венгрии. Вы всегда должны гордиться людьми из своей страны, о которых говорят в других странах», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Российский специалист с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее Черчесов рассказал, что встретится с президентом клуба, чтобы обсудить планы на сезон-2022/23.