Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии

Короткая ссылка
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение, что россияне должны гордиться тем, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прославляет страну за её пределами.
Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии
  • globallookpress.com
  • © Yannis Halas

«Поздравляю Черчесова с победой! Он топ-тренер, он доказал это сначала со сборной России, а теперь и победой в чемпионате Венгрии. Вы всегда должны гордиться людьми из своей страны, о которых говорят в других странах», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Российский специалист с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее Черчесов рассказал, что встретится с президентом клуба, чтобы обсудить планы на сезон-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить