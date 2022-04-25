Черчесов встретится с президентом «Ференцвароша» и обсудит селекцию клуба

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что встретится с президентом клуба, чтобы обсудить планы на сезон-2022/23.
Черчесов встретится с президентом «Ференцвароша» и обсудит селекцию клуба
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«В понедельник встречаемся с президентом клуба и руководящим составом, обсудим этот аспект. У нас отличный тесный контакт», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Ференцварош» проведёт два учебно-тренировочных сбора в Австрии.

«5 или 6 июля стартует отбор Лиги чемпионов — от этого и станем отталкиваться», — пояснил он.

Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

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