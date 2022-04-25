Гол Куликова принёс «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»

Короткая ссылка
«Миннесота Уайлд» в овертайме победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Куликова принёс «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»
  • AP
  • © Mark Zaleski

Игра, которая прошла в Нэшвилле, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Миннесоты».

В составе «Уайлд» дубль оформил Йоэль Эрикссон (27-я и 39-я минуты), по шайбе забросили Ник Бьюгстад (12-я), Кевин Фиала (40-я), Дмитрий Куликов (65-я). У «Нэшвилла» голами отметились Филип Форсберг (20-я), Мэтт Дюшен (31-я), Райан Джохансен (34-я) и Данте Фаббро (55-я).

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил две результативные передачи.

«Миннесота» (109 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (94) идёт на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить