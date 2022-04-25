Гол Куликова принёс «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»

«Миннесота Уайлд» в овертайме победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Нэшвилле, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Миннесоты».

В составе «Уайлд» дубль оформил Йоэль Эрикссон (27-я и 39-я минуты), по шайбе забросили Ник Бьюгстад (12-я), Кевин Фиала (40-я), Дмитрий Куликов (65-я). У «Нэшвилла» голами отметились Филип Форсберг (20-я), Мэтт Дюшен (31-я), Райан Джохансен (34-я) и Данте Фаббро (55-я).

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил две результативные передачи.

«Миннесота» (109 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (94) идёт на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.