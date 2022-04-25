Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде переиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 8:4 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Тампы» дубли оформили Никита Кучеров (3-я, 52-я минуты), Стивен Стэмкос (7-я, 57-я), Николас Пол (26-я, 33-я), по шайбе забросили Кэл Фут (15-я) и Брейден Пойнт (44-я). У «Флориды» отличились Сэм Райнхарт (5-я, 48-я минуты), Брэндон Монтур (18-я), Мэйсон Марчмент (21-я).

Кучеров также оформил три результативные передачи и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков.

«Флорида» (120 очков) лидирует в Восточной конференции. «Тампа» (106 очков) занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.