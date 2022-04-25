Шайбы Барбашёва, Тарасенко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

«Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Хонда-центр», завершилась со счётом 6:3 в пользу «Блюз».

В составе «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру (28-я минута), Владимир Тарасенко (29-я), Иван Барбашёв (33-я), Джастин Фолк (35-я), Павел Бучневич (45-я), Марко Сканделла (46-я). У «Анахайма» шайбы забросили Макс Комтуа (11-я), Джерри Мэйхью (13-я), Адам Хенрик (58-я).

Бучневич и Тарасенко сделали по одному голевому пасу, Барбашёв оформил две результативные передачи.

«Сент-Луис» (109 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (74) располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.